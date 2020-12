Pirlo: “Non sono soddisfatto, volevo più continuità di risultati”

L’allenatore della Juventus in conferenza stampa: “I giocatori mi seguono, ma ci sono tante novità. Non ho detto cose forti a Benevento, sono dati di fatto”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita di Champions League con la Dinamo Kiev in conferenza stampa.

Non ho detto cose particolarmente forti a Benevento. Bisogna avere una voglia maggiore di raggiungere il risultato, gestendo meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro, è un dato di fatto. È un peccato perché era una partita da vincere, nel secondo tempo non siamo riusciti a trovare il modo di fare gol.

Siamo contenti di quello che sta facendo Kulusevski. Dybala? Ha nella sua indole quella di abbassarsi, gli ripeto ogni giorno che deve giocare in certi spazi ed essere lucido vicino all’attaccante. Ramsey non pensavo che fosse così bravo, l’abbiamo avuto poco ma adesso è tornato, è un giocatore importante. Giocherà Morata, Dybala si prepari per il derby.

Volevo più continuità di risultati, non sono soddisfatto ma è normale, la squadra è nuova e l’allenatore pure. Sono sicuro però che i giocatori mi seguono.