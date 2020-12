Messaggero: Lazio, Lotito infuriato. È pronto a liberarsi anche di Inzaghi

Sul Messaggero. Il presidente è deluso per lo scarso rendimento della squadra e mette nel mirino il tecnico ma anche Tare e Peruzzi, accusati di fare asse con Inzaghi (che potrebbe lasciare a fine stagione)

“Lotito è in un momento di profonda riflessione”, scrive Il Messaggero. Il presidente della Lazio non accetta i modesti risultati raggiunti dalla squadra in campionato ed è pronto alla rivoluzione, anche all’idea di rinunciare a Simone Inzaghi.

“Mercoledì, dopo il pareggio amaro di Benevento, il presidente ha strigliato Inzaghi, ma anche Peruzzi e Tare. Già dal caso Luis Alberto era su tutte le furie per la gestione, fiuta un fronte comune poco gradito fra il tecnico, il dt e il ds. Lotito ha investito sul mercato nonostante la crisi di liquidità totale, ha pagato tutti gli stipendi, i premi, e non trova risposte. Champions a parte. Non gli piace l’atteggiamento di una squadra che vuole mettersi in mostra solo nella massima competizione, ma ne ritiene lo staff corresponsabile. Non accetta più nessuna (la stanchezza, il calendario tosto con Napoli e Milan in questo finale solare) giustificazione e fra oggi e domani si farà di nuovo sentire”.

Ma intanto si è arrivati ad un’altra frattura con Inzaghi.

“Il mister è offeso e medita sempre più l’addio (c’è l’Inter di mezzo?) a fine stagione”.

Nelle prossime ore il presidente potrebbe proporre al tecnico un rinnovo fino al 2022

“senza chissà quale rilancio economico rispetto allo stipendio attuale. Quasi una provocazione: o l’allenatore decide di accettare con amore e convinzione oppure si volta pagina”.