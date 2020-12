Il Wolverhampton ha proibito ai propri giocatori di andare al supermercato

Una misura di sicurezza per prevenire il rischio di contagiarsi. L’allenatore Espirito Santo ha spiegato che i generi alimentari verranno dati al centro sportivo

Il Wolverhampton ha impedito ai propri calciatori di frequentare il supermercato per fare la spesa. Una misura ulteriore per prevenire il rischio dei contagi, come ha spiegato lo stesso allenatore, Nuno Espirito Santo, in conferenza stampa.

Da quanto è cominciata la pandemia, il personale di cucina ha preparato delle scatole con cose basilari durante il periodo peggiore, che venivano date ad ognuno. Appena la situazione è migliorata, abbiamo detto ai giocatori che erano liberi di andare a fare shopping, ma ora i livelli di pericolo si sono rialzati e c’è questa nuova variante di cui tutti si preoccupano e quindi abbiamo ripreso quel sistema. Per cui i giocatori e le rispettive famiglie non andranno al supermercato. È per proteggerci, ci sono molte persone che si prendono cura di noi.