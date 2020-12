Il Granada, la mina vagante andalusa che affronterà il Napoli in Europa League

Ha due venezuelani niente male, Machin ed Herrera, e l’ex Roma Gonalons. La stella è Soldado. L’anno scorso la sua rosa valeva 30 milioni, ora 120.

Granada, la “città dei Gitani”. Il Napoli parte per l’Andalusia, per andarsi a giocare i sedicesimi di finale di Europa League. Dove troveranno un club arrivato alle urne di Nyon come mina vagante.

Nel girone di qualificazione hanno chiuso come secondi un punto dietro il PSV. Nella Liga al momento galleggiano al settimo posto, segnalandosi nel proprio percorso per qualche difficoltà difensiva e un gioco di squadra che è la vera forza del gruppo allenato da Diego Martínez Penas.

E’ stata italiano per un po’. La famiglia Pozzo ha lasciato nel 2016 la famiglia lasciando la società nelle mani del gruppo cinese Desports, guidato da Jiang Lizhang (che per poco più di un anno ha guidato il Parma).

Il Granada è tornato in Primera Division con Penas, tecnico allievo di Monchi e per anni vice di Emery al Siviglia. Dopo la promozione il sorprendente settimo posto della scorsa stagione (per un periodo tennero addirittura la vetta del campionato).

Quest’estate hanno acquistato l’ex Roma Maxime Gonalons (che non ha lasciato un buon ricordo in Italia) e Jorge Molina. Ha due venezuelani niente male, Machin ed Herrera, e dal Watford sono arrivati Luis Suarez e Dimitri Foulquier. La stella è Roberto Soldado, attaccante con una lunga carriera in tutta Europa.

Appena un anno fa la sua rosa valeva poco più di 30 milioni di euro, mentre oggi Transfermarkt la stima 117,3 milioni.