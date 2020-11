Verso Italia-Polonia: Di Lorenzo centrale, Insigne titolare. Dal 1′ anche Zielinski e Milik

Le ultime di formazione in vista della sfida di Nations League di stasera. Per Sky Sport saranno quattro giocatori del Napoli a scendere in campo

Saranno quattro, secondo quanto riporta Sky Sport, i giocatori del Napoli a scendere in campo stasera nella sfida di Nations League tra Italia e Polonia. A causa del forfait di Bonucci e delle condizioni non ottimali di Romagnoli, Di Lorenzo potrebbe essere schierato al centro della difesa com’era già successo all’inizio della gestione di Gattuso. In attacco invece spazio a Insigne nel tridente.

Nella Polonia, Zielinski sarà titolare nel 4-3-1-2 di Brzeczek come mezzala destra. In attacco Milik farà coppia con Lewandowski.