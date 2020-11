Napoli, allenamento mattutino a Castel Volturno: domani il Bologna

La squadra di Gattuso, dopo la vittoria sul Rijeka, si prepara ad affrontare domani gli emiliani. Tutti gli effettivi a disposizione dell’allenatore

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani al Dall’Ara per la settima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una prima fase di torello e di seguito in una partitina “mani e piedi”. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.