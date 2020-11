Mourinho: “Non vengo espulso da tanto tempo, è una cosa buona”

In conferenza stampa: “Non ho sospensioni né ban. Ho l’esperienza e riesco a controllarmi emotivamente”

Il tecnico del Tottenham, Jose Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets.

“Rigore Harry Kane? Non è stato guadagnato da Kane, ma da un fallo di Lallana. L’unico dubbio era se fosse rigore o punizione, ma lo avrebbe deciso il Var. Forse gli altri sono bravi a guadagnarsi i rigori, ma di sicuro non è Kane. Non vengo espulso da tanto tempo, è una cosa buona, non ho sospensioni né ban. Ho l’esperienza e riesco a controllarmi emotivamente. Noi guardiamo la classifica e vediamo dove siamo, ma ora essere ai primi posti non significa molto perché la classifica è compatta”.