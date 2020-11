L’Inter perde 3-2 a Madrid e ha un piede fuori dalla Champions

Nerazzurri ultimi nel girone con due punti in tre partite. Due sbavature difensive condannano Conte contro il Real tutt’altro che irresistibile

L’Inter di Antonio Conte – stasera senza Lukaku – ha un piede ben saldo fuori dalla Champions. I nerazzurri sono stati sconfitti 3-2 a Madrid dal Real e adesso sono ultimi nel girone con appena due punti in tre partite. Proprio nella giornata in cui il Borussia Mönchengladbach ha vinto 6-0 in casa dello Shakhtar dove l’Inter ha pareggiato. E adesso per i nerazzurri si fa dura. Sono ultimi nel girone con 2 punti in tre partite. In testa il Borussia con 5, poi a pari merito Real e Shakhtar con 4. L’Inter deve almeno battere i tedeschi in trasferta e lo Shakhtar a Milano.

Il Real di Zidane è tutt’altro che irresistibile. Va in vantaggio col solito Benzema che sfrutta uno sciagurato retropassaggio di Hakimi. Poi ci pensa il solito Ramos di testa. L’Inter accorcia subito con Lautaro servito splendidamente da Barella con il tacco. e nella ripresa pareggia con Perisic. L’Inter potrebbe portare a casa un pareggio prezioso. Poi prende un gol tanto bello quanto evitabile di Rodrygo. E per l’Inter diventa dura pure conquistare il terzo posto.