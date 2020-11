L’Arsenal contro il cambiamento climatico: firmato lo Sports for Climate Framework

I Gunners sono il primo club di Premier League ad aderire all’iniziativa dell’ONU, di cui fanno parte anche la Juventus e la FIFA

Il cambiamento climatico è un argomento che tocca chiunque, in qualsiasi ambito, nessuno escluso. Nemmeno lo sport, ottimo veicolo sociale, che l’ONU ha deciso di sfruttare per sensibilizzare il mondo con la creazione dello Sports for Climate Action Framework, a cui l’Arsenal ha deciso di aderire. I Gunners sono il primo club di Premier League ad unirsi all’iniziativa, che vede tra i partecipanti anche la FIFA, la FA e la Juventus in Italia.

L’obiettivo è perseguire la neutralità climatica prevista entro il 2050 dall’Accordo di Parigi. I compiti dell’Arsenal, come degli altri soggetti coinvolti, saranno: promuovere la responsabilità ambientale, ridurre l’impatto climatico, educare al rispetto del clima, promuovere consumi sostenibili e responsabili, sensibilizzare sul tema attraverso la comunicazione.

L’Arsenal da tempo ha adottato comportamenti ecologici, tra cui: l’installazione su larga scala di batterie ricaricabili e di un sistema di riciclo dell’acqua, piantare circa 30 mila alberi negli ultimi 21 anni in prossimità del centro sportivo, riciclare i bicchieri serviti allo stadio, rendere il centro sportivo plastic-free e altro ancora.