Inter, Lukaku non parte con la squadra, salterà il Real Madrid

Il centravanti belga è rimasto a Milano. Non sarà convocato per il match di Champions League

All’appuntamento di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter di Antonio Conte si presenterà senza il suo pezzo da novanta, Romelu Lukaku. Il centravanti belga, a quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com, non è partito con la squadra. E’ rimasto a Milano. Non sarà convocato per il match. Sarà la seconda partita, dopo quella contro il Parma, in cui non sarà a disposizione della squadra.