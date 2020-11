Higuain: “Sarò sempre grato a Maradona”. Ma il Napoli non c’entra

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Maradona ai canali ufficiali dell’Inter Miami.

Maradona merita di stare bene, è una persona a cui sarò grato per tutta la vita perché mi ha permesso di giocare con l’Argentina e di disputare un Mondiale a 23 anni. Ha avuto fiducia in me. Spero che possa riprendersi il prima possibile.