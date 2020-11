Disastro Inter: perde col Real Madrid ed è ormai fuori dalla Champions. L’Atalanta vince a Liverpool

Pessima prestazione della squadra di Conte che non è stata mai in partita. Storico successo dalla Gasperini band e riapre il discorso qualificazione

L’Inter di Antonio Conte è praticamente fuori dalla Champions. I nerazzurri sono stati battuti 2-0 in casa dal Real Madrid in una partita senza storia. L’Inter ha giocato in dieci dal 33esimo per l’espulsione di Vidal ma era già sotto di una rete (Hazard su rigore) e i blancos avevano anche colpito un palo. Non c’è stata partita nemmeno undici contro undici. In quattro partite contro Real, Borussia Gladbach e Shakhtar la squadra di Conte ha collezionato due pareggi. Un disastro. Rischia di rimanere fuori anche dalla Europa League.

Impresa, invece, dell’Atalanta che ha vinto ad Anfield. Due a zero in casa del Liverpool con reti di Ilicic e Gosens. Vittoria meritata da parte della band Gasperini. I bergamaschi hanno vissuto un’altra serata indimenticabile. E ovviamente hanno riaperto il discorso qualificazione. Adesso il Liverpool è in testa a 9 punti, Ajax e Atalanta a 7. I bergamaschi hanno la partita in casa contro il Midtjylland fanalino di coda a zero punti, e poi l’ultima in casa dell’Ajax che ha la trasferta a Liverpool.