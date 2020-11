Calhanoglu se ne frega della zona rossa e va a trovare Demiral a Torino

Il giocatore del Milan ha approfittato del giorno libero per andare a trovare il connazionale che gioca nella Juve. Ma la legge italiana vieta questo spostamento

L’Italia vive un momento di forte sacrificio, in cui si limita la propria mobilità per rallentare la diffusione del contagio. In questo senso il Governo ha stabilito varie fasce di rischio per i territori più colpiti e sia il Piemonte che la Lombardia sono zone rosse. Di norma, quindi, è vietato spostarsi da una regione all’altro senza valido motivo. Per questo è montata la polemica sui social dopo che il difensore della Juventus, Merih Demiral, ha postato su Instagram una foto nelle proprie story con Hakan Calhanoglu, giocatore del Milan, a Torino.

Se, come sembra, la foto risalga proprio a ieri, quando i rossoneri hanno avuto il giorno libero dopo il successo col Napoli, significa che i due turchi hanno trasgredito alle regole per trascorrere una giornata insieme tra amici: al momento non sembra infatti esserci una delle motivazioni esimenti di lavoro o necessità. Un comportamento che, per quanto comprensibile, rappresenta una violazione della legge che si cerca faticosamente di rispettare.