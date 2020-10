“Scusate, devo combattere”. Il capitano dell’Armenia lascia il calcio per andare in guerra

Da circa una settimana si sono intensificati gli scontri tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh. Haroyan stava per firmare con un club greco, ma è partito per il fronte

Da circa una settimana si sono intensificati gli scontri tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, un territorio separatista collocato in Azerbaijan ma controllato dall’Armenia. Il conflitto in Nagorno-Karabakh scoppiò all’inizio degli anni 90 e non si è mai davvero fermato. Ora però si sta allargando, e minaccia di coinvolgere anche le superpotenze. Sia la NATO che l’Unione Europea hanno chiesto la fine delle ostilità.

Ma, di fronte alla necessità di rafforzare il proprio esercito, l’Armenia ha chiesto a tutti gli under 40 di unirsi alle truppe. Tra quelli che hanno accettato la chiamata alle armi c’è anche il capitano della nazionale armena, Varazdot Haroyan.

Haroyan ha giocato nelle ultime tre stagioni nella Premier League russa, e stava per firmare per il Larissa, in Grecia. Ma il club greco ha ricevuto un messaggio dell’agente dal giocatore in cui spiega la situazione: Haroyan ha deciso di lasciare il calcio per difendere il proprio Paese. Parte per la guerra.

Il 28enne difensore centrale ha giocato complessivamente 243 partite di club, in cui ha segnato 12 gol e 6 assist. Con la nazionale ha giocato 51 partite segnando 2 gol.