Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere per violazione delle regole Covid

I fatti risalgono al marzo scorso quando volò in Serbia per il compleanno della fidanzata, Jovic aveva ricevuto una multa, ma fino ad ora non l’ha pagata e ora rischia il carcere

A pochi giorni dal Clasico tra Real Madrid e Barcellona, una nuova tegola colpisce il club madrileno. Come spiega l’agenzia serba Tanjug, l’attaccante Luka Jovic rischia infatti sei mesi di carcere perché lo scorso marzo violò la quarantena per andare al compleanno della fidanzata in Serbia. Il calciatore si era giustificato spiegando che la sua fuga era dovuta al fatto che la sua fidanzata era incinta, ma le autorità serbe non hanno ritenuto la questione così importante da giustificare ripetute violazioni delle norme.

Secondo RTS, si pensava che la multa arrivata a Jovic potesse chiudere la questione, ma sembra che il calciatore si sia fino ad ora rifiutato di pagarla e per questo adesso è chiamato a rispondere delle sue azioni, che potrebbero portarlo a una condanna.