Protocollo Liga impedisce la compresenza di vivaio e prima squadra: il Levante manda la cantera in un ostello

AS racconta come il club si sia adattato alla situazione: 50 ragazzi sono stati spediti in un ostello della gioventù a pochi chilometri dal centro sportivo

A causa del protocollo della Liga, alcune squadre come il Levante hanno dovuto trovare soluzioni alternative per evitare la compresenza della prima squadra e delle giovanili al centro sportivo. Così, come racconta AS, la soluzione escogitata è stata quella di mandare i ragazzi a La Serrana, dove c’è un ostello della gioventù nel mezzo della catena montuosa del Buñol, nei pressi di Valencia.

La struttura non stava più lavorando a causa della pandemia, ora invece è occupata da una cinquantina di giovani del Levante. La località si trova a dieci minuti dal centro sportivo e sono state già progettate una serie di misure da adottare nel caso in cui il virus arrivasse anche lì.