Lukaku salva l’Inter: 2-2 con l’altro Borussia. L’Atalanta dilaga

Doppietta del belga e l’ultima al 90esimo evita la sconfitta interna in Champions. La squadra di Gasperini vince fuori cosa col Midtjylland

Ci pensa ancora una volta Lukaku a salvare l’Inter di Antonio Conte. È una doppietta del belga e soprattutto una sua rete al 90esimo a evitare la sconfitta interna dei nerazzurri contro il Borussia Mönchengladbach allenato da Marco Rose ex Salisburgo.

L’Inter non ha brillato ma non ha nemmeno giocato una partita pessima. Match chiuso nel primo tempo. Poi, nella ripresa, dentro Lautaro per Sanchez. E da un colpo di testa dell’argentino nasce il vantaggio. Il pareggio avviene su rigore concesso per fallo ingenuo di Vidal. E nel finale arriva l’1-2 che sembra decisivo. Un contropiede e anche in questo caso l’ultimo uomo che non scala è Vidal. Poi, su azione d’angolo, Lukaku fa il tap-in su spizzata di D’Ambrosio. Nel finale, al 96esimo, Kolarov sfiora il vantaggio su punizione.

L’Inter non ha trovato una propria dimensione. Conte stavolta ha fatto giocare Eriksen che a nostro avviso è stato uno dei migliori. Ma si vede che è contratto, che si sente sempre sotto esame. Il punto per l’Inter è comunque buono considerando la sconfitta interna del Real Madrid per 3-2 contro lo Shakhtar.

L’Atalanta ha invece dilagato fuori casa 4-0 contro il Midtjylland. Reti di Zapata, Papu Gomez, Muriel e Miranchuk.