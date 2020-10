L’inutile fuga dalla bolla di Dybala, niente Argentina per problemi intestinali

Ha saltato l’Ecuador e mancherà anche contro la Bolivia. I tamponi per il Covid sono negativi, e potrebbe rientrare in Italia in anticipo

Era uno dei sette “evasi” dalla blindatissima bolla della Juventus. Ma la fuga non gli è valsa a nulla: Paulo Dybala, inizialmente convocato dalla nazionale argentina per le qualificazioni mondiali, ha saltato il primo match contro l’Ecuador a causa di una gastroenterite e, per lo stesso motivo, sarà costretto a saltare anche la sfida in programma domani sera a La Paz contro la Bolivia.

I problemi intestinali dell’attaccante bianconero hanno richiamato l’attenzione più del solito, probabilmente a causa del clima di preoccupazione generale. Dybala ha già avuto la Covid-19 e l’ha brillantemente superata prima dell’estate. I tamponi effettuati nelle ultime ore sono negativi. E per questo potrebbe anticipare il suo rientro a Torino, da dove era “fuggito” in barba al sacro protocollo.