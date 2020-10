La Premier League premia come allenatore del mese il pensionato Ancelotti

Le ha vinte tutte: sette su sette. Etichettato come un allenatore da grandi budget, ha cambiato volto all’Everton con 70 milioni di euro

C’era una volta un allenatore rincoglionito, venuto a Napoli per prendere la pensione e piazzare il figlio sul mercato del lavoro. Allenatore che peraltro a Napoli ha conquistato un secondo posto – ma con lui non valgono i secondi posti – e ha battuto due volte il Liverpool. Quisquilie.

Sta di fatto che lo stesso allenatore – si chiama Carlo Ancelotti – una volta emigrato in Inghilterra, a Liverpool, ha improvvisamente ritrovato il senno e la competenza. Allena l’Everton la squadra blu di Liverpool.

Etichettato come un allenatore da grande squadra – come se fosse un difetto – abituato solo a budget faraonici, Ancelotti ha cambiato volto all’Everton con una campagna acquisti low-cost. Con poco meno di 70 milioni di euro, ha fatto acquistare Allan (a Napoli gli abbiamo preferito Demme, roba da inchiesta Onu), Doucouré, James Rodriguez a parametro zero, cui ha aggiunto il portiere Olsen e il giovane difensore del Norwich Godfrey.

Ha completamente cambiato volto alla squadra. L’Everton ha vinto le prime quattro giornate di campionato ed è in testa alla Premier (ovviamente a punteggio pieno). Nella Liverpool blu, Carlo Ancelotti è un re. In più, ha vinto tre partite su tre in Coppa di Lega. L’Everton ha vinto tutte e sette le partite che sin qui ha disputato. Non era mai accaduto nella storia del club. Il suo centravanti, Calvert-Lewin (quasi un oggetto misterioso fino all’arrivo di Ancelotti), è capocannoniere in Premier con 6 reti, è stato convocato in Nazionale e ieri ha segnato il suo primo gol con l’Inghilterra.

La Premier League lo ha votato miglior allenatore del mese in Premier League.

Non male per un rincoglionito pensionato.