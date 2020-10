Il Napoli comunica che anche l’ultimo tampone in lavorazione è negativo

Si trattava di un test relativo ad un membro dello staff, residuale dai tamponi processati nella giornata di ieri, il cui esito era stato negativo per tutti.

Anche l’ultimo tampone in lavorazione, in casa Napoli, è negativo. Lo comunica il club partenopeo su Twitter. Si trattava di un test relativo ad un membro dello staff, residuale dai tamponi processati nella giornata di ieri, il cui esito era stato negativo per tutti.

L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 10, 2020