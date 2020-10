Gazzetta: rabbia e impotenza in casa Napoli per la sentenza

La squadra sabato era pronta a salire sul pullman per andare a Torino convinta di essere in palla e di potersela giocare alla pari con la Juventus

Rabbia e impotenza in casa Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza del giudice Mastrandrea che di fatto condanna gli azzurri perché volontariamente avrebbero deciso di non recarsi a Torino per disputare la gara contro la Juve

In casa azzurra non è stato certo un bel pomeriggio quello di ieri. Per società, squadra e tifosi. La sentenza del giudice sportivo oltre a retrocedere a 5 punti e all’ottavo posto gli azzurri, ha creato un po’ di rabbia. I giocatori e il tecnico Rino Gattuso lo hanno appreso dalle loro abitazioni, dove rimangono nel rispetto del protocollo. E da un punto di vista squisitamente sportivo c’è l’impotenza unita alla rabbia di un gruppo di giocatori che quel sabato era pronto a salire sul pullman che da Castel Volturno li avrebbe portati a Capodichino, da dove doveva decollare il charter per Torino. Una squadra convinta di essere in palla e di potersela giocare alla pari con la Juventus