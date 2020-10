Gazzetta: Atalanta, Ilicic torna tra i convocati contro il Napoli

Dopo la lunga assenza dai campi, il calciatore ritrova la panchina. Non è da escludere che entri in campo a gara in corso. Rientra anche Miranchuk

La partita di sabato tra Atalanta e Napoli, al San Paolo, potrebbe essere l’occasione per il ritorno, almeno tra i convocati, di Ilicic e anche di Miranchuk. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“L’Atalanta spera di recuperare, in un solo colpo, i suoi due geni: entrambi procedono verso la convocazione per la partita di sabato. A Napoli, la panchina nerazzurra dovrebbe essere ad altissimo tasso tecnico: e non sono da escludere ingressi a gara in corso”.