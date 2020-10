Garanzini: il Midtjylland non è il Napoli, ma l’Atalanta è tornata a essere sé stessa

Sulla Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite di ieri di Atalanta e Inter. L’Atalanta torna ad essere sé stessa dilagando contro il Midtjylland, scrive, anche se i danesi non sono certo un avversario temibile come il Napoli.

“I danesi non sono il Napoli, questo no, ma l’Atalanta è subito tornata a essere sé stessa. Li ha lasciati sfogare in avvio, ha azionato i tergicristalli sotto la pioggia battente, e ha messo in pratica la sua formula preferita che consiste com’è noto in tre gol nel primo tempo. Decisivo Zapata con un palo in avvio e poi un gol, un assist per Gomez, e il destro del tap-in di Muriel. Ma tutta l’orchestra ha ripreso a funzionare come sa, brillando dalla cintola in su secondo vocazione e concedendo qualcosa in retrovia, perché quello è il prezzo da pagare al principio dell’iniziativa a qualunque costo. La tranquilla gestione della ripresa, con arrotondamento finale, è il valore aggiunto della prestazione”.