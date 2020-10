Fontana vuole fermare il calcio dilettantistico

Per affrontare il rialzo dei contagi il presidente della Lombardia ha proposto al CTS di fermare gli sport di contatto dilettantistici

La Lombardia non di certo esime dal credente aumento del numero di contagi da coronavirus, proprio per questo motivo, come riferito dall’AGI, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha proposto al CTS di fermare gli sport di contatto dilettantistici.

Sarebbe un ulteriore forma di prevenzione per l’emergenza Covid. Lo ha spiegato lo stesso Fontana al termine della riunione con i sindaci.