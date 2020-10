Eriksen insiste: “Sono felice di essere in Nazionale, qui mi fanno giocare”

Il calciatore dell’Inter continua a lanciare frecciatine ad Antonio Conte. Qualche giorno fa in un’intervista, dichiarò che non aveva intenzione di continuare a stare in panchina. Ora torna sul tema

Dal ritiro con la Nazionale danese, il calciatore dell’Inter Christian Eriksen insiste con il ricordare al tecnico nerazzurro che vuole giocare. Già qualche giorno fa, in un’intervista, dichiarò di non aver alcuna intenzione di sedere in panchina per tutto l’anno. Stavolta, parla della Nazionale: almeno qui mi fanno giocare, dice, in sostanza.

“Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento“.