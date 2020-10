Calcio e Finanza: Serie A, oggi o si sceglie il fondo o l’operazione salta

Sarebbe questa l’idea di Dal Pino che guiderà oggi l’assemblea dei 20 presidenti per valutare quale delle due offerte presentate sia la migliore

Come riporta Calcio e Finanza oggi, martedì 13 ottobre, il calcio è chiamato a decidere sul partner che dovrà accompagnarla nei prossimi anni nel processo di valorizzazione del business dei diritti tv.

Nell’assemblea in programma oggi, dove il consulente della Serie A ed ex ministro Giulio Tremonti, fornirà il suo giudizio sulle offerte, il presidente Dal Pino guiderà i 20 presidenti nella votazione per scegliere. Una decisione che potrebbe non essere più derogabile

A ogni modo, nelle intenzioni del numero uno della Lega Serie A ci sarebbe anche la forte intenzione di arrivare a mettere la parola fine in questa operazione che prevede sostanzialmente l’entrata nel mondo della Serie A dei fondi di investimento. O si sceglie o l’operazione salta.

L offerte dei due consorzi in gara

da una parte Cvc, Advent e Fsi (assistito da Rothschild, Credit Suisse e Barclays oltre che dallo studio Gattai Minoli Agostinelli e da Ey) e dall’altra Bain Capital e Nb Renaissance (che ha come advisor Mediobanca, Nomura e gli avvocati di Gatti Pavesi Bianchi e Greenberg Traurig Santa Maria). Solo ieri era poi arrivata una terza offerta dal fondo statunitense Fortress, che però non può essere presa in considerazione: non solo perché è arrivata solo 24 ore prima dell’assemblea, ma anche perché i 20 club nell’ultima riunione avevano deliberato di andare avanti unicamente con le proposte di CVC-Advent-Fsi e Bain-Nb Renaissance.