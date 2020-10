Barcellona in ginocchio per il Covid: perdite per 97 milioni

Il club ha reso pubblici stime e conti in un comunicato ufficiale. La pandemia e lo slittamento di alcuni introiti sono le ragioni principali del passivo

Il Barcellona ha presentato pubblicamente oggi il bilancio per l’anno finanziario 2019/20, che dovrà essere approvato dall’assemblea generale il prossimo 25 ottobre. Il club l’ha reso noto in un comunicato, in cui vengono evidenziate le problematiche causate dall’epidemia in termini economici.

Il Barcellona ha chiuso l’anno con 855 milioni di ricavi, al di sotto del miliardo previsto a budget che avrebbe dovuto generare un utile di 11 milioni. Il risultato finale invece è stata una perdita, al netto delle imposte, di 97 milioni di euro, principalmente a causa dei mancati ricavi dovuti agli effetti della pandemia. L’effetto combinato della pandemia e del trasferimento dei profitti ha portato a una riduzione delle entrate stimate di 203 milioni di euro e a una riduzione delle spese stimate di 74 milioni. Se il club non avesse subito gli effetti del coronavirus, si stima che il risultato dell’anno sarebbe stato un utile di 2 milioni anziché una perdita di 97.