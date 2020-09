Sky: il Napoli vorrebbe almeno allenarsi a Lisbona, prima di rientrare

In un primo momento si è sperato di giocare lo stesso, ma l’annullamento è stato deciso per evitare ogni rischio. Il club al lavoro per capire cosa fare

Sporting Lisbona-Napoli, amichevole in programma stasera, è saltata per la positività di tre calciatori portoghese. Al momento non è ancora arrivata l’ufficialità dell’annullamento. Gianluca Di Marzio, sul suio sito, scrive che i tre calciatori dello Sporting positivi sono tutti asintomatici e già in isolamento.

“Si è sperato in un primo momento di giocare lo stesso, con il club portoghese che si è immediatamente sottoposto a ulteriori test, ma per evitare ogni tipo di rischio si è preferito poi annullare la gara. Il Napoli sta cercando di capire in questi minuti se potrà tenere una seduta d’allenamento all’interno dello Stadio Alvalade”.