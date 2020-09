Secolo XIX: il tampone di Schone non ha dato esito chiaro

Il centrocampista del Genoa sarebbe lasciato a casa in via precauzionale e sarà sottoposto a ulteriori controlli

Dopo la positività di Perin la gara prevista per oggi alle 15 tra Napoli e Genoa ha subito un ritardo dovuto alla necessità di attendere gli esiti dei tamponi prima della partenza della squadra. Tutti sarebbero risultati negativi meno un centrocampista Lasse Schone che non ha seguito la squadra nella trasferta di Napoli perché sarebbe risultato positivo al nuovo tampone per il coronavirus

Arriva dall’edizione online del Secolo XIX un chiarimento sull’assenza di Schone