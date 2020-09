Psg-Marsiglia 0-1 con rissa finale: 5 espulsi, anche Neymar (VIDEO)

Neymar accusa Alavro di averlo chiamato scimmia. La squadra di Tuchel alla seconda sconfitta consecutiva e ultima in classifica. Decisivo il gol di Thauvin

Seconda sconfitta consecutiva per il Psg in Ligue1. Dopo quella con il Lens, stasera al Parco dei Principi è arrivata quella col Marsiglia di Villas-Boas. o-1 il risultato finale con gol di Thauvin nel primo tempo.

Nel finale, nel recupero, è successo di tutto. Con cinque espulsioni, tre per il Psg e due per il Marsiglia. Per i padroni di casa espulsi Paredes, Neymar e Kurzawa; per il Marsiglia Benedetto e Amavi. La partita è terminata dopo quasi dieci minuti di recupero. Neymar ha accusato Alvaro di averlo chiamato scimmia. Nel post-match, ha pubblicato un tweet in cui ha scritto: «Sono pentito solo di non aver colpito in faccia quello stronzo».

Dopo due giornate, il Psg è a zero punti in classifica. In testa ci sono Monaco, Rennes e Lille con 7 punti.