Lotito contro le mani straniere sulla Serie A. Decisivo il voto di De Laurentiis

Prima Comunicazione fa il punto alla vigilia del voto. Ne servono 14 per l’ingresso dei fondi. Lotito cerca di trascinare la politica per difendere l’italianità

Prima Comunicazione fa il punto sull’assemblea di Lega Serie A che voterà per l’eventuale ingresso di capitali stranieri nella gestione dei diritti tv e nella governance. Per passare, servono 14 voti.

Da un lato il fronte di Milan Juventus Roma Fiorentina Torino che ha appoggiato in pieno il progetto del presidente di Lega Dal Pino. E le offerte principali sono due:

Fortemente contrario – ripete Prima Comunicazione – è Lotito che sta cercando di smuovere mari e monti pur di evitare l’ingresso di mani straniere negli assetti politici del calcio italiano. Dalla sua parte ha l’Udinese, probabilmente Benevento e Crotone. Anche il Verona sembra attestato su posizioni lotitiane.

Dall’altra parte della barricata Atalanta e Genoa.

Domani si capirà quale sarà il voto del Napoli di De Laurentiis che è favorevole alla creazione della media-company, ma con un partner tecnico, non finanziario. Secondo il presidente del Napoli, la Lega non dovrebbe privarsi del 10% della futura società, visto che i diritti tv sono un prodotto esclusivo dei club. Per questo la Lega dovrebbe gestirli in autonomia.