La Roma rischia di perdere 3-0 a tavolino col Verona per aver inserito Diawara tra gli under 22

Il centrocampista ha compiuto 23 anni a luglio ma non è stato spostato nella lista A, in cui ci sarebbero stati comunque posti liberi per inserirlo

All’inizio di ogni anno, le squadre consegnano una lista di 25 calciatori a cui si aggiungono tutti gli under 22 che si vuole. Nella passata stagione, Amadou Diawara era segnato in questa seconda lista; ha compiuto 23 anni a luglio ma per la scorsa stagione non è stato un problema perché fa fede lo status iniziale. Tuttavia, per quella appena cominciata, il centrocampista doveva essere inserito nella lista principale, cosa che non è successa e Diawara ha anche giocato titolare contro il Verona. Il regolamento in questi casi prevede la sconfitta a tavolino 3-0, ma la Roma è pronta a fare ricorso in caso di decisione sfavorevole del giudice sportivo.

L’irregolarità infatti sarebbe soltanto di natura formale: nella lista A, la Roma aveva ancora 4 posti liberi, quindi aveva tutto lo spazio per inserire Diawara. Si è trattato di una svista, un’imprecisione, nulla fatto con l’intenzione di violare un regolamento ma in totale buona fede. Sarà questa, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’eventuale difesa della Roma.