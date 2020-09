Klopp litiga in diretta tv con Keane: “Prestazione sciatta? Stai parlando di un’altra partita” (VIDEO)

La discussione su Sky Sports, poi la retromarcia del tecnico in conferenza: “Non ho visto cosa avevano detto per intero, li ho un po’ fraintesi”

Il successo del Liverpool sull’Arsenal per 3-1 tiene i Reds a punteggio pieno in cima alla Premier League. In diretta su Sky Sports, c’è stata una discussione tra Jurgen Klopp e l’ex giocatore Roy Keane, ora opinionista.

Ho capito bene? Il signor Keane ha detto che stasera la nostra prestazione è stata sciatta? Sta parlando di un’altra partita, non può essere questa. È una descrizione della partita a cui non si può credere, per me è stata straordinaria. Abbiamo dominato contro una squadra in forma. Bisogna essere attenti sui contropiedi, Alisson ha dovuto fare una sola parata. Abbiamo giocato un calcio eccezionale, a parte alcune situazioni, e su questa partita non si può dire nulla di male. Siamo all’inizio della stagione e con una prestazione così dico ‘Wow’.

Potevamo segnare di più? Certo, ma abbiamo tenuto il baricentro sempre molto alto. E quando si gioca così ovviamente ci sono dei rischi e non sono per niente contrariato. Mi sono solo leggermente preoccupato all’intervallo che non avremmo potuto reggere così a lungo, invece ci siamo riusciti. Nove punti contro Leeds, Chelsea e Arsenal mi sembrano buoni.