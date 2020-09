James Rodriguez: “Ancelotti mi conosce bene, con lui ottime stagioni”

James Rodriguez è stato presentato dall’Everton in conferenza stampa, insieme a Carlo Ancelotti.

È vero che con Ancelotti ho avuto stagioni ottime. Sono venuto in questo club importante per raggiungere grandi obiettivi. Questa società ha anni e anni di storia importante, sono qui per far bene ed è qualcosa che vogliamo ottenere insieme. Sono quel tipo di persona che vuole sempre di più.

È un campionato nuovo e importante, voglio imparare ogni giorno e ho un allenatore al mio fianco con cui ho già lavorato prima e mi conosce molto bene. Gli allenamenti sono andati molto bene, ho fatto quattro sedute in cui ho potuto vedere molta qualità, abbiamo tutto ciò che ci serve per raggiungere i nostri obiettivi.

Il futuro è molto promettente. Il calcio è lo stesso ovunque vada: se hai qualità, puoi giocare dappertutto. Speriamo che il processo di adattamento sia veloce.