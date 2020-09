Italia-Bosnia, Mancini sceglie Insigne titolare

Appuntamento alle 20.45 con la Nations League. Nel 4-3-3 della Nazionale il capitano del Napoli giocherà con Chiesa e Belotti.

L’Italia scenderà in campo contro la Bosnia alle 20.45 per la Nations League. Poco fa sono state ufficializzate le formazioni. Per la squadra di Mancini sarà 4-3-3 con Insigne titolare nel tridente di attacco insieme a Chiesa e Belotti.

Questa la formazione scelta dal ct azzurro.

Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi, Pellegrini, Sensi, Barella, Chiesa, Belotti, Insigne.