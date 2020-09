In Bundesliga i club non lasceranno partire i giocatori con la nazionale

La Germania dovrà giocare in Ucraina per la Nations League ma i club non vogliono correre il rischio di non avere i calciatori a disposizione

I club di Bundesliga stanno seriamente pensando di non lasciar andare i giocatori in nazionale. La Germania sarà impegnata in Ucraina per la Nations League il prossimo 10 ottobre ed è una zona ad alto rischio pandemico. Per questo, come riporta l’edizione odierna di Kicker, le società non escludono il boicottaggio della selezione del paese.

“Stiamo lavorando a delle soluzioni, ma ci riserviamo il diritto di non mettere a disposizione i giocatori, almeno finché c’è una regola che impedisce loro di giocare appena rientrano” ha avvisato Sebastian Kehl, team manager del Borussia Dortmund, la cui posizione – secondo la rivista tedesca – è stata condivisa anche da Bayern Monaco e Lipsia.

Oliver Bierhoff, direttore della federcalcio tedesca, ha intenzione di organizzare il viaggio di ritorno da Kiev in meno 36 ore, senza che i giocatori abbiano contatti col mondo esterno a parte la partita: “Saremo in una bolla” ha assicurato.