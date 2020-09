Il Mattino: No alla richiesta di De Laurentiis di riportare i tifosi al San Paolo

De Luca non ritiene possibile l momento considerare una riapertura al pubblico del San Paolo, la priorità al momento è la ripartenza della scuola

Il Presidente De Laurentiis ritiene una priorità riaprire gli stadi ed ha avanzato uan richiesta specifica al Governatore De Luca, ma non ci sarà per adesso l’atteso via libera all’ingresso dei tifosi al San Paolo. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’amichevole del Napoli contro il Pescara sarà ancora a porte chiuse e l’esperienza dei tifosi al ritiro del azzurro a Castel di Sangro resterà per ora un ricordo. Il Governatore De Luca infatti non sembra al momento favorevole ad una riapertura dell’impianto di Fuorigrotta, la priorità è la ripartenza delle scuole, poi se ne riparlerà.

Contrario anche lo scienziato Antonio Giordano, delegato del ministro dell’ambiente Costa all’Istituto superiore di Sanità

«Finché la curva del contagio continua a crescere, meglio tenere gli stadi chiusi. Giusto che il governo li riapra in sicurezza, quando andare a vedere una partita sarà solo una festa e non una preoccupazione»