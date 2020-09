Il City ha informato il Napoli di non essere più interessato a Koulibaly

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport e del Guardian, ha fatto il punto sul mercato in difesa del Manchester City con un tweet, che riguarda anche il Napoli e Kalidou Koulibaly.

Manchester City are *not* going to sign also another centre-back after Rubén Dias [signed, confirmed, official]. Napoli and Sevilla have been told by #MCFC board that Koulibaly and Koundé deals are off. Giménez was not a serious option – Atléti always asked €120m. 🔵 #transfers

