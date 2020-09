Higuain all’esordio con i Miami sbaglia un rigore e litiga con gli avversari che lo sfottono (VIDEO)

I suoi Miami perdono 3-0 e sono ultimi in classifica. Sul 2-0 butta il solito rigore alle stelle e ne nasce un accenno di rissa con Gonzalo che non la prende bene

Cambiano i campionati, non cambia la tradizione di Gonzalo Higuain il calciatore per cui Napoli si strappò i capelli quando venne acquistato dalla Juventus per 90 milioni. È finita che la Juventus non sapeva più a chi offrirlo e ha dovuto chiudere l’operazione con una minusvalenza messa a bilancio.

Higuain ha esordito con i Miami (la squadra di Beckham). contro i Philadelphia. La sua prima nella MLS il campionato americano. Ha perso 3-0. E c’è del suo nella sconfitta. Infatti si è esibito nel suo piatto forte: l’errore dal dischetto, ha sbagliato l’ennesimo calcio di rigore della sua carriera. La partita era sul 2-0. Quindi si sarebbe potuta riaprire. Gli avversari lo hanno deriso dopo l’errore (pallone calciato alle stelle) e lui non l’ha presa bene. Miami è ultimo in classifica.

L’unico sollievo per la Juventus è che non potrà mai avere il rammarico di averlo lasciato partire.

Higuain skies the penalty kick 😳 pic.twitter.com/M5yZMMzpgI — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020