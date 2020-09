Gazzetta: ultimatum del City per Koulibaly, 65 milioni, prendere o lasciare

Sono giorni decisivi per il futuro di Kalidou Koilibaly. La Gazzetta dello Sport scrive che oggi Ramadani incontrerà il presidente De Laurentiis e gli presenterà l’ultimatum del City: 65 milioni (compresi i bonus). E’ l’ultima offerta: dentro o fuori.

“ Il Manchester City ha posto un ultimatum: se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. L’offerta degli inglesi, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro . A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il guerriero Aurelio pronto allo “sfanculamento”, come ieri ha fatto pubblicamente per Uefa e Fifa”.

Oggi il presidente azzurro incontrerà Fali Ramadani, agente di Koulibaly e intermediario nell’affare, visto che il City non vuole trattare direttamente con il Napoli.

“Ramadani ormai conosce molto bene il presidente e cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta inglese, che non sarà più ritoccata. La storia di Allan dovrebbe insegnare qualcosa. Nel gennaio 2019 Adl non accettò i 60 milioni offerti dal Psg, un anno e mezzo dopo ha venduto il brasiliano – nel frattempo per oltre un anno irriconoscibile nel rendimento – per meno della metà, 28 milioni. Non è il classico senno di poi. Perché la domanda è: siamo sicuri che se Koulibaly resterà potrà assicurare un rendimento alto, avendo magari meno motivazioni?”.