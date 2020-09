Gazzetta: il Napoli accelera per Szoboszlai (che gradirebbe la destinazione)

Il Salisburgo valuta il centrocampista 40 milioni. Il Napoli sarebbe disposto a trattare per 25 (20 più bonus). Lui pressa per essere ceduto

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli torna a fiondarsi su Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo.

“è ritornato l’interesse per Szoboszlai, 19 anni, centrocampista centrale del Salisburgo, uno dei giovani più interessanti in Europa. Il nazionale ungherese è seguito da mesi, gli emissari di Giuntoli gli hanno preparato relazioni convincenti, che lo stesso dirigente ha posto all’attenzione di Aurelio De Laurentiis, convincendolo sulla bontà dell’investimento. Il Salisburgo lo valuta 40 milioni di euro, una cifra poco commerciabile su questo mercato e il Napoli sta provando a convincere i dirigenti austriaci a rivedere le loro pretese. Secondo istituti specializzati nella valutazione dei calciatori, il valore del giocatore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che i dirigenti napoletani sarebbero anche pronti a trattare. Soprattutto in relazione del fatto che a gennaio scorso, lo stesso club ha venduto Erling Haaland al Borussia Dortmund per 20 milioni di euro. Per quanto Szoboszlai sia uno tra i migliori giovani del momento, il diesse Giuntoli sarebbe disposto a prenderlo per la stessa cifra, magari aggiungendo qualche bonus“.

Non c’è solo il Napoli a far la corte al calciatore. E’ gradito anche a numerosi club inglesi e tedeschi. Ma a lui non dispiacerebbe l’Italia, anzi.

“Szoboszlai giocherebbe volentieri in serie A. Napoli è una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto”.