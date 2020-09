Gazzetta: Meret infastidito dall’alternanza di portieri scelta da Gattuso

Oggi, contro il Genoa, tra i pali del Napoli ci sarà Meret. L’esordio, domenica scorsa, era invece toccato ad Ospina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’alternanza tra i due portieri è ciò che Gattuso ha deciso di effettuare per tutta la stagione. Una decisione che i due portieri hanno accettato, ma a malincuore.

“L’alternanza tra i portieri rientra nei metodi della gestione di Rino Gattuso, così com’era accaduto anche nella passata stagione. Una condizione che i due numeri uno hanno accettato, magari a malincuore, ma col sorriso, per non turbare il gruppo. Un qualcosa di inusuale per la nostra serie A, il Napoli è l’unica squadra che va avanti alternando i portieri. Un sistema che dovrebbe servire a tenere sulla corda gli interessati, ma che potrebbe pure generare nervosismo e tensione in chi si sente messo in discussione in ogni partita”.