Gasperini: “Ilicic al momento non fa parte della rosa. Scudetto? È fantasia”

L’allenatore dell’Atalanta ha presentato in conferenza stampa la prossima stagione: “Miranchuk sostituirà lo sloveno per il momento. Roma, Napoli e Milan faranno meglio”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la stagione che sta per cominciare.

Non possiamo lottare per lo scudetto, sono obiettivi di fantasia questi. Vogliamo migliorarci, essere più forti e migliorare le prestazioni e in pochi possono partire con questi obiettivi. C’è chi vuole confermarsi e chi vuole superarci, pensiamo a noi e fare il meglio possibile. Il target di punti è quello che abbiamo raggiunto, ora non pensiamo troppo agli obiettivi ma alla voglia di sorprendere. Ripartire come abbiamo concluso, giocando ogni tre giorni e senza pubblico, lascia molte incertezze.

Ilicic? Aspettiamo la prossima settimana, ma al momento non fa parte del nostro organico. Miranchuk è il giocatore che può sostituirlo, è da tanto che chiedo un vice Ilicic. Non gli chiedo di risolvere subito la situazione, anche perché ha avuto un infortunio.

La partita col PSG ci deve far rodere un pochino, era vinta e non doveva finire così. Quando sarà il momento vedremo come affrontare la Champions. In campionato tante squadre faranno più dell’anno scorso, come Roma, Napoli e Milan. I valori si avvicineranno.