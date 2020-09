Dal Pino: “Ho la stessa visione di De Laurentiis, i presidenti sono uniti”

Il presidente della Lega Serie A dopo l’assemblea di oggi: “Assurdo che alle amichevoli sia consentito l’ingresso ai tifosi e che non sia così in gare ufficiali”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’assemblea di oggi in cui si è deciso all’unanimità di istituire una media company con fondi di private equity.

Domani è in programma l’approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio importante per il rilancio del nostro calcio. Gli stadi vanno ammodernati e la burocrazia deve essere snellita per stare al passo con l’Europa. Impianti al top aiutano a rendere migliore il prodotto calcio.

È assurdo che per le amichevoli possano entrare 1000 persone e per le gare ufficiali non entri nessuno. La salute è sempre al primo posto, ci vuole prudenza ma bisogna fare le cose giuste: in uno stadio da 80 mila posti a sedere perché una parte di tifosi non può entrare? Sono cose che avvengono tutti i giorni e in ogni momento della vita. Tutti gli aspetti necessari sono già stati valutati, stadio per stadio. Facendo le cose in totale sicurezza non si può dire che allo stadio non possa entrare nessuno.

Parlando con importanti manager, ho capito che bisogna prendere in mano il proprio destino e per farlo servono investimenti e nuove strutture. La sfida è colossale, la tecnologia ha rivoluzionato tutto, il marketing è cambiato radicalmente. Abbiamo difficoltà di governance e la mia esperienza manageriale e quella dei presidenti dicono che da soli non siamo in grado di andare avanti. Serve stabilità finanziaria e cultura aziendale e noi non l’abbiamo. Il debito in Lega è inammissibile. Sono orgoglioso di essermi confrontato con sei dei più importanti player di private equity al mondo. La mia visione è uguale a quella di De Laurentiis, i presidenti sono uniti e nessuno remerebbe contro.