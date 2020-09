Corsport: Hysaj, il Napoli ritiene inaccettabili i 7 milioni offerti dallo Spartak Mosca

Il difensore dunque resterà in azzurro e il club proverà a rinnovargli il contratto dopo la chiusura del mercato

Alla fine anche Elseid Hysaj resterà molto probabilmente a Napoli. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

Lo Spartak Mosca sta praticamente implorando il difensore a cui ha offerto un quinquennale, ma il Napoli ha ritenuto inaccettabile l’offerta di 7 milioni fatta per il suo cartellino nonostante Hysaj sia in scadenza tra un anno.

La strategia del club infatti è quella di aspettare la chiusura del mercato per provare a rinnovare il suo contratto per poi avere maggiore margine di strategia anche solo nel mercato di riparazione di gennaio. Dunque è molto probabile che l’albanese resti in squadra fino ad allora.