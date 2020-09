Bruscolotti: “Acerbi sarebbe il massimo come difensore per il Napoli”

L’ex capitano del Napoli a Canale 21: “È forte e italiano, ma non so se la società vuole spendere una certa cifra per un giocatore di 32 anni”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 in cui parla di un difensore da acquistare per gli azzurri. Il nome è quello di Francesco Acerbi, la cui trattativa con la Lazio per il rinnovo è in fase di stallo.

Acerbi potrebbe essere il massimo in quel ruolo, è molto forte ed è anche italiano, ma vanno considerati anche l’età e il prezzo del cartellino. Non so se la società sia disposta in ogni caso a spendere una determinata cifra per un calciatore di 32 anni che, comunque, è di assoluto valore.