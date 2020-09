Alessandro Diamanti è stato eletto miglior giocatore in Australia

Il giramondo (ha giocato in Italia, Inghilterra, Cina e Australia) ha vinto il premio di miglior giocatore della A-League: “Non ho parole per dire quanto sia onorato”

Alessandro Diamanti ha ancora tanto da dare al calcio, anche se molto lontano dai campionati importanti. La conferma è che a 37 anni compiuti lo scorso maggio, il giocatore sia riuscito ad aggiudicarsi il premio di miglior giocatore del campionato australiano, la Johnny Warren Medal. Diamanti ha commentato così il riconoscimento ricevuto.

Non ho parole per esprimere quanto sia onorato di ricevere un premio così speciale. È stato un anno folle per tutti noi. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. È stato incredibile e sono sopraffatto.