A Castel di Sangro, il cardinale Sepe ha parlato in napoletano con Osimhen

Il prelato ha chiesto al neo-acquisto del Napoli di fare “5 gol in 5 minuti, visto che nella prima ne hai segnato 3 in sette”. La Gazzetta dello Sport racconta che il nigeriano ha risposto con un sorriso

Stamattina, in ritiro a Castel di Sangro, è arrivato ospite il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, che ha benedetto l’inizio della nuova stagione per la squadra di Gattuso. La Gazzetta dello Sport racconta un simpatico siparietto. Il prelato, grande tifoso del Napoli, si è rivolto direttamente al nuovo acquisto del club, Victor Osimhen chiedendogli, in napoletano, di segnare cinque gol in cinque minuti nella prossima partita.

“5 gol in 5 minuti, visto che nella prima ne hai segnato 3 in sette!”.

Il nigeriano ha sorriso. Avrà capito?