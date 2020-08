Tuttosport: Bernardeschi non vuole saperne di cedere i diritti d’immagine al Napoli

Il Napoli va di fretta a cedere gli elementi in sovrannumero per non perdere occasioni già prenotate, ma chi deve acquistare vuole rallentare per strappare il prezzo migliore. Il caso più eclatante è quello di Arkadiusz Milik, da tempo separato in casa col Napoli e promesso sposo alla Juve, che non vuole accettare le condizioni del Napoli: 40 milioni cash oppure scambio alla pari con Bernardeschi. L’esterno bianconero, però non ne vuol sapere di trasferirsi, né di cedere i diritti d’immagine al club azzurro. L’alternativa sarebbe uno scambio alla pari con il cartellino dell’esterno sinistro Luca Pellegrini, 21enne che era al Cagliari: a Gattuso piace, al Napoli un po’ meno la valutazione eccessiva che gli dà la Juve