Siviglia-Roma 2-0, i giallorossi sono fuori dall’Europa League (la Lazio vola in Champions)

Il Siviglia sbatte la Roma fuori dall’Europa League vincendo 2-0 alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg negli ottavi di finale della competizione. Tutto proprio nel giorno in cui la proprietà del club è passata da James Pallotta a Dan Friedkin.

Un primo tempo completamente sbagliato dalla squadra di Fonseca che poi nella ripresa non è riuscita a recuperare, nonostante le si sia presentata qualche occasione in più. La sfida è stata decisa nel primo tempo dalle reti di Reguilon e En-Nesyri.

Durissima l’analisi dell’attaccante giallorosso Edin Dzeko al termine del match ai microfoni di Sky Sport:

“Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90′ a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante domande tutti. Tutti…”.